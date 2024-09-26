Про це повідомляють у виданні "Радіо Свобода". Там також оприлюднили відповідні світлини.

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Окупанти встановили 2 "Панцирі" на вежах з металоконструкцій

Журналісти видання виявили місце розташування російських систем ППО на відео, яке зняли люди, які проїжджали по мосту.

Другий із "Панцирів" розташований ліворуч за ходом руху з Тамані в Керч за 1,7 кілометра від першого. У виданні зазначають, що радари в обох "Панцирів" під час зйомки відео були активні. Там додали, що геолокацію цих систем ППО підтверджують і супутникові знімки.

Також у виданні поширили відповідні фото.

Росіяни встановили 2 "Панцирі" на вежах із металоконструкцій у Керченській протоці / Фото "Радіо Свобода"