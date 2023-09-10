Об этом сообщил заместитель начальника ГУР МО Украины Вадим Скибицкий на ежегодной встрече "Ялтинской европейской стратегии", информирует 24 Канал. В то же время он отметил, что Россия активно применяет против украинских войск авиацию.

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Россия развернула 46 пусковых установок "Искандер"

Россия вдоль границы с Украиной на сегодняшний день развернула 46 пусковых установок ракетного комплекса "Искандер". Именно этим комплексом вчера наносились удары. И баллистическими ракетами, и крылатыми ракетами из комплекса "Искандер". Таким образом, идет методическое уничтожение прежде гражданских объектов нашего государства,

– заявил Скибицкий.

Он подчеркнул, что оккупанты активно применяют против ВСУ авиацию. Впрочем, они боятся мощной системы противовоздушной обороны Украины, подтвердившей свою эффективность.

Что известно о запасах ракет России

Напомним, что недавно в Главном управлении разведки рассказали, сколько "Калибров", "Искандеров", Х-101, Х-555 и Х-55 осталось на вооружении у оккупантов. По словам Скибицкого, в России всего по меньшей мере 585 ракет, которые стреляют на расстояние более 500 километров. Однако следует понимать, что это подсчеты без учета Х-22.

Как отметил представитель разведки, Украина очень тщательно отслеживает все, что связано с запасами ракет у врага и их производством.

Кстати, также у российских оккупантов может быть еще около 75 единиц ракет воздушного базирования типа "Кинжал".