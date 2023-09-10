Про це повідомив заступник начальника ГУР МО України Вадим Скібіцький на щорічній зустрічі "Ялтинської європейської стратегії", інформує 24 Канал. Водночас він зазначив, що Росія активно застосовує проти українських військ авіацію.

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Росія розгорнула 46 пускових установок "Іскандер"

Росія уздовж кордону з Україною на сьогодні розгорнула 46 пускових установок ракетного комплексу "Іскандер". Саме цим комплексом вчора завдавалися ударів. І балістичними ракетами, і крилатими ракетами також з комплексу "Іскандер". Таким чином, йде методичне знищення насамперед цивільних об'єктів нашої держави,

– заявив Скібіцький.

Він наголосив, що окупанти активно застосовують проти ЗСУ авіацію. Втім, вони бояться потужної системи протиповітряної оборони України, яка підтвердила свою ефективність.

Що відомо про запаси ракет Росії

Нагадаємо, що нещодавно у Головному управлінні розвідки розповіли, скільки "Калібрів", "Іскандерів", Х-101, Х-555 та Х-55 залишилось на озброєнні в окупантів. За словами Скібіцького, у Росії загалом є щонайменше 585 ракет, які стріляють на відстань понад 500 кілометрів. Однак варто розуміти, що це підрахунки без урахування Х-22.

Як зазначив представник розвідки, Україна дуже ретельно відстежує все, що пов'язано із запасами ракет у ворога та їхнім виробництвом.

До речі, також у російських окупантів може бути ще близько 75 одиниць ракет повітряного базування типу "Кинджал".