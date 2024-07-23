Россия поставила на защиту Крымского моста сразу несколько десятков барж: спутниковые кадры

Оккупанты значительно увеличили количество защитных барж в Керченском проливе. Очевидно россияне опасаются атак на их драгоценный объект, который был возведен незаконно.

Об этом сообщил OSINT-аналитик Брэди Африк. На своей странице в соцсети "Х" он обнародовал соответствующее видео.

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Россия установила более 30 барж возле Крымского моста

Африк показал спутниковые снимки Крымского моста по состоянию на 7 мая, 11 июня и 21 июля 2024 года. На кадрах видно как в течение этого времени количество барж у незаконно возведенного объекта значительно увеличилось.

Россия продолжает добавлять баржи вдоль Крымского моста, чтобы создать барьер против украинских военно-морских беспилотников. На последних снимках моста видно более 30 барж поблизости,

– отметил аналитик.

Россия увеличила количество барж в Керченском проливе: смотрите видео

Ранее командующий ВМС Алексей Неижпапа объяснял, что Крымский мост – это логистическая цепь, которая работает на агрессора. И все логистические цепи для победы должны быть уничтожены. Поэтому собственно мост остается важной целью.