Про це повідомив OSINT-аналітик Бреді Афрік. На своїй сторінці у соцмережі "Х" він оприлюднив відповідне відео.

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Росія встановила понад 30 барж біля Кримського мосту

Афрік показав супутникові знімки Кримського мосту станом на 7 травня, 11 червня та 21 липня 2024 року. На кадрах видно як протягом цього часу кількість барж біля незаконно зведеного об'єкта значно збільшилася.

Росія продовжує додавати баржі вздовж Кримського мосту, аби створити бар'єр проти українських військово-морських безпілотників. На останніх знімках мосту видно понад 30 барж поблизу,

– зауважив аналітик.

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Раніше командувач ВМС Олексій Неїжпапа пояснював, що Кримський міст – це логістичний ланцюг, який працює на агресора. І всі логістичні ланцюги задля перемоги мають бути знищені. Тому власне міст залишається важливою ціллю.