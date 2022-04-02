Россия устно согласилась на все предложения Украины, кроме Крыма – Арахамия
Давид Арахамия убежден, что Россия в целом готова принять условия договора, предлагаемого Украиной.
Глава украинской делегации на переговорах с Россией говорит, что устно враг согласился со всеми вопросами, кроме Крыма.
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Фактически ответ России уже есть
Однако Дмитрий Кулеба отмечал, что официального подтверждения нет, потому что ответ должен быть в письменном виде.
Мы в Стамбуле объявили нашу украинскую позицию. В принципе РФ уже предоставила свой официальный ответ, заключающийся в том, что они принимают эту позицию, за исключением вопроса Крыма, который мы предлагали,
– сказал Арахамия.
В дальнейшем стороны будут работать над юридическим оформлением договоренностей.
Что предлагает Украина
Украина в ходе переговоров в Стамбуле 29 марта передала России предложения по договору о гарантиях безопасности.
Указали, что Украина не будет вступать в оборонные союзы, но требует гарантий по аналогам 5 статьи НАТО. Безопасность, вероятно, должны обеспечить страны Совбеза ООН, Китай, Турция, США, Франция, Германия, Израиль, Канада, Италия.
Украинская делегация предлагает 15 лет проводить переговоры с Россией о статусе Крыма. При этом – без военного пути.
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