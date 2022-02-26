Россия устроила над Чернобылем имитацию воздушного боя, – Координационный штаб

Россия продолжает производить провокации на территории Чернобыльской АЭС. Оккупанты имитировали в небе воздушный бой.

В Координационном штабе Зоны Отчуждения подчеркнули, что в Чернобыле нет украинских войск.

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Прямо сейчас над Чернобыльской зоной идет имитация воздушного боя,

– говорится в сообщении.

"Мы располагаем информацией о подготовке фейковых провокационных новостей для мировых СМИ о том, что Украина обстреливает оккупантов в Чернобыле над опасными объектами. Государство Украина не ведет боевых действий в Чернобыле. Не верьте фейкам", – добавили в Координационном штабе Зоны Отчуждения.

Радиационный фон в зоне ЧАЭС повышен в связи с передвижением военной техники.