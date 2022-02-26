У Координаційному штабі Зони Відчуження наголосили, що у Чорнобилі немає українських військ.

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Прямо зараз над Чорнобильською зоною йде імітація повітряного бою,

– мовиться у повідомленні.

"Ми маємо інформацію про підготовку фейкових провокаційних новин для світових ЗМІ про те, що Україна обстрілює окупантів у Чорнобилі над небезпечними об'єктами. Держава Україна не веде бойових дій у Чорнобилі. Не вірте фейкам", – додали у Координаційному штабі Зони Відчуження.

Радіаційний фон у зоні ЧАЕС підвищений в зв'язку з пересуванням військової техніки загарбника.