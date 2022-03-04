Сейчас Россия обстреливает Запорожскую АЭС, – Зеленский

Владимир Зеленский отреагировал, что российские захватчики обстреливают Запорожскую атомную электростанцию. Страна-агрессор устроила пожар на АЭС.

Об этом глава государства сообщил ночью пятницы, 4 марта, на своей странице в социальных сетях.

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Сейчас! Россия стреляет по атомной электростанции в Украине!

– подчеркнул Владимир Зеленский.

В то же время Михаил Подоляк заявил, что вся Европа под угрозой повторения ядерной катастрофы. Советник главы ОП отметил, что россияне должны остановить огонь.

В свою очередь Дмитрий Кулеба призвал россиян немедленно прекратить обстреливать Запорожскую АЭС. По его словам, если энергоблок взорвется, то будет в 10 раз масштабнее Чернобыля.

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