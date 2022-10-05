Утренняя атака на Запорожье: разрушены инфраструктурные объекты, могут быть пострадавшие

Российские оккупанты 5 октября нанесли ракетный удар по Запорожью. Враг ударил по инфраструктурным объектам.

Александр Старух – глава Запорожской ОВА – заявил, что информацию о пострадавших сейчас выясняют. Сработали силы ПВО.

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Враг выпустил ракеты по областному центру и окраинам города. Разрушениям подверглись объекты инфраструктуры. Информация о пострадавших уточняется,

– заявил Старух.

Глава ОВА попросил местных жителей, если они видят неразорвавшийся боеприпас, не подходить близко и не фотографировать его. Необходимо немедленно позвонить спасателям. Это можно сделать по номеру 101 или 112.

Анатолий Куртев – секретарь Запорожского городского совета – заявил, что, по предварительным данным, к сожалению, есть пострадавшие. На местах прилетов работают соответствующие службы.

Россия атаковала Белую Церковь

В ночь на 5 октября Россия нанесла удар дронами-камикадзе по Белой Церкви. Алексей Кулеба рассказал, что было 6 попаданий и взрывов. Пострадал один человек.

Украинцев просят не игнорировать воздушные тревоги. Когда оповещают об опасности, нужно немедленно идти в укрытие гражданской защиты.

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