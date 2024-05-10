Оккупанты активно увеличивают темпы наземных атак на фронте: что говорят в ISW

Украина с нетерпением ожидает прибытия военной помощи от западных партнеров, в том числе и Соединенных Штатов. На фоне этого российские захватчики заметно активизировались в своих наступательных действиях.

Согласно данным аналитиков Института изучения войны, в течение последнего месяца оккупанты заметно увеличили количество наземных атак на востоке Украины. Очевидно они стремятся закрепить успех до прибытия оружия от Запада.

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Россияне заметно увеличили количество атак

ISW приводит слова представителя оперативно-стратегической группировки войск "Хортица" подполковника Назара Волошина, который заявил, что в течение 8 – 9 мая количество боевых атак врага возросло с 84 до 146.

По его словам, по состоянию на сегодня большинство ожесточенных боев идут в районе ответственности ОСУВ "Хортица", которое находится в пределах территории от Харьковской до пограничной зоны Донецкой и Запорожской областей.

По данным британского оборонного ведомства, количество российских атак выросло на 17% с марта по апрель 2024 года, и что более 75% зарегистрированных наземных атак произошли на направлениях Часового Яра, Авдеевки и Марьинки.

В частности, согласно информации министерства обороны Великобритании, количество российских атак вблизи Часового Яра выросло на 200% с марта по апрель.

В чем причина

Волошин предположил, что подобное увеличение интенсивности врага в попытках штурмовать украинские позиции является результатом того, что после весеннего сезона высохла почва и это способствует более быстрому механизированному маневру.

Однако это еще не все. Сообщается, что, вероятно, российские силы пытаются воспользоваться относительной слабостью Вооруженных Сил Украины, которые с нетерпением ждут прибытия западной помощи от партнеров.

Специалисты Института изучения войны убеждены, что российские захватчики и в дальнейшем будут сохранять высокую скорость атак, пытаясь охватить все текущие направления, чтобы получить преимущество до получения Силами обороны вооруженной поддержки.

Что этому предшествовало

Ранее в ISW отмечали, что российские войска, вероятно, активизируют усилия по дестабилизации украинской обороны и закреплению позиций перед прибытием помощи по безопасности от Соединенных Штатов, которая была принята и подписана американским президентом в апреле.

Западные СМИ со ссылкой на двух украинских офицеров писали, что российские войска имеют целью использовать текущие наступательные операции и ракетные удары против Украины, чтобы подготовить поле боя к ожидаемой российской наступательной операции в конце мая или в июне.