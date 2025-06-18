Это не конец света, – ЦПД об увеличении производства "Шахедов" Россией

В сети распространяется информация о "конце света" из-за увеличения производства "Шахедов" Россией. В Центре противодействия дезинформации прокомментировали это.

Говорят, что не все так критично. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на главу ЦПД Андрея Коваленко.

Смотрите также Есть 2 новых элемента: авиаэксперт назвал характерную черту атаки "Шахедами" на Киев 17 июня

Количество "Шахедов" будет нивелировано ИИ

Коваленко отметил, что увеличение Россией объемов производства "Шахедов" – это "снова о количестве, которому будет противостоять качество".

Речь идет о fpv-перехватчиках и пилотах. Кроме того, ИИ-технологии по защите также не стоят на месте.

Все это их количество будет нивелировано. В дальнейшем технологии будут развиваться – будут алгоритмы ИИ "уклонение от угрозы", когда дроны и оружие на ИИ будет пытаться уклоняться от перехвата, но и алгоритмы перехвата будут прогрессировать. И это о большой гонке ИИ между Китаем и Западом,

– написал глава ЦПД.

Он добавил, что это "вот и вся картина" и делать "конца света" из этого не нужно.

Напомним, что ранее специалист по радиотехнологиям Сергей "Флэш" Бескрестнов написал, что "Россия "разнесет" нам всю страну "Шахедами"" из-за масштабирования производства этих ударных БпЛА.

"Если мы не начнем действовать прямо сейчас, нашей инфраструктуре, производству, и оборонительным сооружениям конец. Основной акцент должен быть на массовом выпуске дронов-перехватчиков и обучении военных по всей стране их использованию. Времени у нас нет", – написал он.

Напомним, что в ночь на 18 июня россияне снова атаковали Украину "Шахедами". На этот раз они запустили 58 ударных БпЛА.