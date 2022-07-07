Флот врага ощутимо увеличил количество ракетных носителей: сколько "Калибров" угрожают Украине

7 июля 2022 , 04:34
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Источник:

оперативное командование "Юг"

Вражеская армия увеличила количество ракетных носителей в Черном море. Теперь корабельная группировка россиян насчитывает 5 ракетных кораблей и 2 подлодки.

Также в Черном море дислоцируется большой десантный корабль страны-агрессора. На ракетных носителях размещено 48 ракет "Калибр".

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Это означает, что угроза ракетных ударов по Украине высока. Именно поэтому важно спускаться в укрытие во время объявления воздушной тревоги.

Угроза ракетных атак остается, морская десантная операция – маловероятна, но угроза есть,
– рассказали в ОК "Юг".

Предупреждение о ракетных ударах

Мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив предупредил жителей города и области о высокой угрозе ракетных ударов, которая будет сохраняться в течение недели. Мэр призвал людей не игнорировать в это время воздушную тревогу.

С подобным призывом вечером 6 июля обратился к жителям Нежина Черниговской области мэр Александр Кодола. Он отметил, что в течение 24 часов существует угроза ракетного удара по городу.

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Автор: Софія Мінджоса