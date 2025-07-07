Оккупанты завезли новый мотострелковый полк на Запорожское и Херсонское направления

Россия перебросила несколько батальонов нового мотострелкового полка из Чечни на временно оккупированные территории Запорожской и Херсонской областей. Эти подразделения должны усилить штурмы и компенсировать потери врага на Юге.

Об этом рассказывает 24 Канал со ссылкой на комментарий представителя Сил обороны Юга Владислава Волошина для Укринформа. Российские оккупационные войска пытаются компенсировать значительные потери живой силы на южном направлении и усилить свои позиции на временно оккупированных территориях.

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На Запорожье и Херсонщину прибыли батальоны из Чечни

По словам представителя Сил обороны Юга Владислава Волошина, на прошлой неделе враг перебросил на Запорожье и Херсонщину несколько батальонов новосозданного мотострелкового полка.

Этот полк был с "нуля" создан, выполняя приказ Путина об увеличении на 30 000 мобресурса. То есть это как раз новая воинская часть, которая формировалась в населенном пункте Ханкала в Чечне. И уже сейчас несколько батальонов несколькими эшелонами подошли сюда. Они уже прибыли на временно оккупированные территории Запорожской и Херсонской областей, и в скором будущем они тоже присоединятся к тем подразделениям, которые проводят штурмовые действия,

– рассказал Волошин.

Кроме того, по его словам, враг провел ротацию на Тендеровской и Кинбурнской косе. В частности, оккупанты заменили Десятую казачью разведывательно-штурмовую бригаду "Дон", которая формировалась из мобилизованных и добровольцев и имела низкое морально-психологическое состояние, на два батальона десантно-штурмовых войск.

Враг боялся, что потеряет Кинбурнскую и Тендеровскую косы, и поэтому заменил их. Где-то в скором будущем эта бригада "Дон" пройдет восстановление, слаживание, и ждем, что мы ее будем добивать в очередных штурмах. Свои задачи на Тендеровской косе она не выполнила,

– добавил Волошин.

Такие шаги оккупантов свидетельствуют о продолжении активных боевых действий на южном направлении и подготовке врага к дальнейшим штурмам, несмотря на значительные потери и сложности с комплектованием личного состава.