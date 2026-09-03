Как сообщил постоянный представитель США при НАТО Мэттью Витакер в эфире Fox Business, Россия окончательно увязла в войне.

Оценка угрозы для НАТО и ситуация на фронте

По словам Витакера, в ближайшей перспективе угроза для членов Альянса остается низкой, хотя непредсказуемость действий Кремля требует постоянной готовности.

Что касается того, что Россия будет или не будет делать, то сейчас она увязла в Украине. Она не смогла и не может добиться какого-либо прогресса на фронте,

– сказал постоянный представитель США при НАТО.

В то же время дипломат подчеркнул, что агрессивные действия Кремля в прошлом заставляют союзников быть готовыми к любому развитию событий.

По его словам, США остаются полностью приверженными коллективной обороне, однако призывают партнеров в Брюсселе постоянно наращивать собственные возможности для противодействия гибридным угрозам, таким как недавний инцидент с дронами в немецком аэропорту Лейпцига.

Витакер подытожил, что в случае потенциальной эскалации Москва столкнется с мощным Альянсом, который становится сильнее благодаря выполнению обязательств по итогам саммита в Гааге в 2025 году.

Как уже сообщалось на нашем сайте, ранее президент США Дональд Трамп заявил, что не видит никаких оснований опасаться возможного военного нападения России на страны НАТО.

По его словам, во время последнего визита директора ЦРУ Джона Ретклиффа в Москву американская разведка не передавала российской стороне никаких предупреждений или предостережений относительно такого сценария.

Со своей стороны Владимир Зеленский ранее подчеркивал, что в случае агрессии России против стран Балтии их должны защищать все союзники по НАТО.