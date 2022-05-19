Россия увольняет высших командиров из-за провалов в Украине: подробности от британской разведки

У России есть очень хорошая традиция: перекладывать вину на кого-то другого. Так, в стране-агрессоре продолжают увольнять высших командиров за то, что им не удалось достичь результатов в войне против Украины.

Об этом свидетельствуют данные разведки Великобритании. В ведомстве рассказывают, что за несколько минувших недель своих должностей лишились несколько высокопоставленных командиров армии России.

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Среди руководства армии России "летят" головы

В частности известно о том, что со своих должностей уволили:

генерал-лейтенанта Сергея Кисиля, он больше не будет руководить 1-й гвардейской танковой армией, ведь не смог захватить Харьков;

вице-адмирала Игоря Осипова, командовавшего Черноморским флотом, ведь его флагман – крейсер "Москва" – пошел ко дну.

В то же время, данные разведки свидетельствуют о том, что Валерий Герасимов, начальник Генштаба России, может остаться на своем посту. Но неизвестно, доверяет ли ему теперь Владимир Путин.

Культура поиска козлов отпущения, вероятно, распространена в российской военной системе и системе безопасности,

– подчеркивают в разведке.

Поэтому высшее руководство армии, имеющее непосредственное отношение к войне против Украины, будет искать возможности избежать ответственности за провал. А это значит, что будут искать, на кого же свалить вину за то, что "спецоперация" продлилась не 72 часа. Да и русская армия продолжает ежедневно терять свою как живую силу, так и технику. По состоянию на 19 мая наши военные уничтожили уже 28 500 оккупантов. И это только примерная цифра.

Но это еще не все. В разведке добавляют, что соответствующие увольнения влияют на решения военных. Да, теперь офицеры армии России не готовы самостоятельно принимать решения. Они ожидают, чтобы это делало руководство. Мол, тогда у них будут более высокие шансы остаться на должности. Это значит, что в войне против Украины инициатива может перейти в наши руки.

В России проблемы с личным составом

Накануне разведка Великобритании прокомментировала привлечение кадыровцев в Украину. По мнению спецслужбы, ответный шаг со стороны России свидетельствует лишь об одном: она переживает значительные проблемы с ресурсами.

Заметим, что кадыровцам страна-агрессор хочет отдать под управление оккупированный Мариуполь. Но в разведке не исключают, что решение может вызвать новую волну проблем в России. Речь идет о том, что внутри государства возникнет напряжение среди военного руководства. Мол, в осаде город держал он, а доверили Мариуполь ставленникам Кадырова, если не ему лично.

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