Россия уже хочет извинений и гарантий ненападения от Великобритании

Москва продолжает утверждать, что, мол на Украину нападать не собирается. Кроме того, Великобританию обвинили во лжи относительно вероятного вторжения России.

Мол, Великобритания распространяет ложь о нападении. Об этом заявила представительница министерства иностранных дел России Мария Захарова.

Кстати Представитель Москвы в ЕС заверил, что Россия не планирует нового нападения на Украину

В Кремле цинично требуют извинений

Более того, Захарова дерзко стала требовать от министра иностранных дел Великобритании Лиз Трасс извинений. Кремлевский политик даже заявила, что Лондон сам должен доказать, что не собирается нападать на Россию.

Что этому предшествовало

Британская дипломатка Лиз Трасс посетила Москву 10 февраля, где провела переговоры с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым.

Последний резко высказался о разговоре с коллегой. Лавров сравнил переговоры с "разговором глухого с немым" и заявил о разочаровании.

Трасс заверила, что ей совершенно безразличны оскорбления Лаврова. Ее больше волнует экспансионистская политика российского правительства. По ее словам, страна стремится подорвать демократию на своей границе.

Поддержка Великобритании для Украины

Великобритания направляет военную помощь Украине, а также обещает пакет сокрушительных санкций против России. Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон отмечал, что кроме сосредоточения войск на границах есть и другие признаки, которые свидетельствуют о "серьезной подготовке" к нападению России.

Когда в Москве заявили, что отводят войска, Лондон предостерег Украину – это еще ничего не значит. Министр обороны Великобритании Бен Уоллес отмечал, что Москва должна не словами, а действиями довести свое желание до деэскалации.

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