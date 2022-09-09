Без всеобщей мобилизации россия уже исчерпала свои ресурсы, – Гудков

Перед зимой как Украине, так и россии прогнозируют осложнения на фронте из-за погодных условий. Для россии ситуация усугубляется еще и тем, что к зиме она подходит практически с исчерпанными ресурсами.

Для россии сложная ситуация зимой возникнет как на буквальном фронте, так и на политическом. Такое мнение в эфире 24 канала высказал российский оппозиционный политик Геннадий Гудков.

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Россия исчерпала резервы

Оппозиционер убежден, что россия все свои резервы уже практически исчерпала. Ситуация не улучшится, если не объявлять всеобщую мобилизацию.

Тогда ресурсов практически нет. Они тают. Конечно, россия находится в более привилегированной ситуации с точки зрения военного производства,

– отметил Геннадий Гудков.

Он объясняет, что территорию россии не бомбят и не обстреливают, никто не уничтожает ее военную инфраструктуру прямыми ударами.

"Впрочем, логистические проблемы существуют. Ведь мало изготовить оружие – его еще нужно довезти до фронта. А сегодня это уже довольно непростая задача", – отметил политик.

В этом контексте он отметил удачные действия Вооруженных Сил Украины, которые своими ударами уничтожают логистическую инфраструктуру оккупантов.

Я думаю, что главная битва развернется на политической арене. Путин ведь пытается сделать что-то такое, чтобы мир испугался и сел с ним за стол переговоров,

– резюмировал Геннадий Гудков.

Геннадий Гудков о ситуации на фронте и делах кремля – смотрите видео

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