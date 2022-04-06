Россия уже платит цену за военные преступления, – Квин об изоляции России от мира

Россия уже платит определенную цену за военные преступления в Украине и будет продолжать платить. В частности, речь идет об изоляции россиян от мира.

Так считает временно поверенная в делах США в Украине Кристина Квин. Об этом она сказала в интервью 24 каналу.

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По ее словам, Россия уже платит цену за военные преступления, и изоляция только часть этой цены. "И не потому, что мы ее изолировали, а потому что президент Путин изолирует Россию. Он обрезает весь доступ к внешним СМИ, лишает людей возможности получать информацию извне", – объяснила Кристина Квин.

По ее мнению, цена, которую россиянам придется заплатить за то, что делает их правительство, это:

невозможность путешествовать,

невозможность вести бизнес за пределами России,

невозможность воспользоваться их яхтами в Средиземном море и т.д.

США делает все, чтобы помочь повысить для России цену, чтобы заставить Владимира Путина отказаться от желания продолжать войну и сесть за стол переговоров

– сказала Кристина Квин.

Она добавила, что в настоящее время США не намерены снимать санкции с РФ. "Мы не будем как-то уменьшать санкции. Мы наоборот будем внедрять санкции во всех возможных областях до тех пор, пока президент Путин не пересмотрит свое ошибочное поведение", – убеждает Квин.

Кристина Квин о Путине-убийце, ядерном оружии и истребителях для Украины:



К слову, вторжение России в Украину должно стать самой большой ошибкой в ​​ее истории. Кремль должен не только поплатиться, но и навсегда помнить, к чему приводят такие действия, говорит президент Европарламента Роберта Мецола.

По ее словам, события в Украине являются скоординированными актами бесчеловечности. Поэтому необходимо крайне жесткое наказание Кремля.

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