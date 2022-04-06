Так вважає тимчасово повірена у справах США в Україні Крістіна Квін. Про це вона сказала в інтерв’ю 24 каналу.

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За її словами, Росія вже платить ціну за воєнні злочини, і ізоляція – лише частина цієї ціни. "І не тому, що ми її ізолювали, а тому що президент Путін ізолює Росію. Він обрізає весь доступ до зовнішніх ЗМІ, позбавляє людей отримувати інформацію ззовні", – пояснила Крістіна Квін.

На її думку, ціна, яку росіянам доведеться заплатити за те, що робить їх уряд, це:

неможливість подорожувати,

неможливість вести бізнес за межами Росії,

неможливість скористатись їхніми яхтами в Середземному морі тощо.

США робить все, щоб допомогти підвищити для Росії ціну, щоб змусити Володимира Путіна відмовитись від бажання продовжувати війну і сісти за стіл перемовин,

– сказала Крістіна Квін.

Вона додала, що наразі США не має наміру знімати санкції з РФ. "Ми не будемо якось зменшувати санкції. Ми навпаки будемо впроваджувати санкції в усіх можливих сферах доти, доки президент Путін не перегляне свою помилкову поведінку", – переконує Квін.

Крістіна Квін про Путіна-вбивцю, ядерну зброю та винищувачі для України:



До слова, вторгнення Росії в Україну має стати найбільшою помилкою в її історії. Кремль має не лише поплатитися, а й назавжди пам'ятати, до чого призводять такі дії, каже президентка Європарламенту Роберта Мецола.

За її словами, події в Україні є скоординованими актами нелюдяності. Тому необхідне вкрай жорстке покарання Кремля.

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