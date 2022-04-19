Россия уже потеряла половину своих батальонно-тактических групп в Украине, – генерал США

Россия несет значительные потери. До начала вторжения у государства-агрессора было около 160 батальонных тактических групп. Из них 120 – 130 вступили в войну.

Из этих 120 – 130, по последним подсчетам, у россиян уже было примерно 70 – 80 батальонных тактических групп. Об этом рассказал американский генерал в отставке Кевин Райан.

К слову , Умер после ранения в Бердянске: причина смерти капитана вражеского корабля "Цезарь Куников"

Россия теряет войска и части

Это значит, что потери – значительны. Райан сделал такой вывод, опираясь на данные из открытых источников.

То есть у России осталось налицо только 50% от тех батальонных тактических групп, которые она имела в начале. Поэтому они понесли огромные потери с точки зрения своей боевой силы,

– отметил генерал.

Кроме того, у агрессора нет контрактников или добровольцев и подразделений, чтобы восполнить эти потери. Райан отметил, что часы тикают против армии Путина. Россия теряет войска и части. И, похоже, заменить их не может.

Может заинтересовать – Оккупанты в ОРДЛО хотят открыть казачий кадетский корпус:

Із цих 120 – 130, за останніми підрахунками, росіяни вже мали приблизно 70 – 80 батальйонних тактичних груп. Про це розповів американський генерал у відставці Кевін Раян.

До речі Помер після поранення в Бердянську: причина смерті капітана ворожого корабля "Цезар Куніков"

Росія втрачає війська та частини

Це означає, що втрати – значні. Раян зробив такий висновок, опираючись на дані з відкритих джерел.

Тобто у Росії залишилося в наявності лише 50% від тих батальйонних тактичних груп, які вона мала на початку. Тому вони зазнали величезних втрат з точки зору своєї бойової сили,

– зазначив генерал.

Крім того, в агресора немає контрактників або добровольців та підрозділів, щоб поповнити ці втрати. Раян зазначив, що годинник цокає проти армії Путіна. Росія втрачає війська та частини. І схоже, що замінити їх не може.

Може зацікавити – Окупанти в ОРДЛО хочуть відкрити козачий кадетський корпус: