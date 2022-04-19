Із цих 120 – 130, за останніми підрахунками, росіяни вже мали приблизно 70 – 80 батальйонних тактичних груп. Про це розповів американський генерал у відставці Кевін Раян.

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Росія втрачає війська та частини

Це означає, що втрати – значні. Раян зробив такий висновок, опираючись на дані з відкритих джерел.

Тобто у Росії залишилося в наявності лише 50% від тих батальйонних тактичних груп, які вона мала на початку. Тому вони зазнали величезних втрат з точки зору своєї бойової сили,

– зазначив генерал.

Крім того, в агресора немає контрактників або добровольців та підрозділів, щоб поповнити ці втрати. Раян зазначив, що годинник цокає проти армії Путіна. Росія втрачає війська та частини. І схоже, що замінити їх не може.

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