Об этом американский президент заявил, комментируя ситуацию вокруг войны России против Украины и риски для безопасности ЕС.

Что сказал Трамп?

Трамп заявил, что Россия уже осуществляет атаки против стран, являющихся союзниками Украины.

Россия уже совершила атаку на союзников Украины. Они совершают атаки на союзников Украины уже около пяти лет. Думаю, с этим все согласны,

– сказал президент США.

Напомним, Трамп заявил, что не считает вероятным нападение России на страны НАТО. По словам президента США, он хорошо знает Путина и поддерживает с ним связь.

В частности, его спросили о беспилотнике, который недавно обнаружили в одном из немецких аэропортов. Трамп заявил, что не ожидает, что Россия будет совершать атаки против государств Североатлантического альянса. В то же время в Европе в последние годы фиксируется ряд инцидентов с беспилотниками и другими средствами, вызывающими обеспокоенность по поводу безопасности.

А в Вашингтоне выступили с жестким заявлением в связи с систематическими попытками дестабилизировать ситуацию с безопасностью в Европе. Американские дипломаты подчеркнули, что союзники не будут терпеть провокаций и посягательств на критически важную инфраструктуру.

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте также подтвердил рост угроз на восточном фланге, обратив внимание на увеличение числа случаев нарушения воздушного пространства ракетами и дронами. Глава Альянса заверил, что подобные попытки запугивания не смогут подорвать единство союзников или ослабить поддержку Украины.