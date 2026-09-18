Про це американський президент сказав, коментуючи ситуацію навколо війни Росії проти України та безпекові ризики для ЄС.

Що сказав Трамп?

Трамп заявив, що Росія вже здійснює атаки проти країн, які є союзниками України.

Росія вже атакувала союзників України. Вони атакують союзників України приблизно п’ять років. Думаю, з цим усі погоджуються,

– сказав президент США.

Нагадаємо, Трамп заявив, що не вважає ймовірним напад Росії на країни НАТО. За словами президента США, він добре знає Путіна та підтримує з ним спілкування.

Зокрема, його запитали про безпілотник, який нещодавно виявили в одному з німецьких аеропортів. Трамп заявив, що не очікує, що Росія атакуватиме держави Північноатлантичного альянсу. Водночас у Європі останніми роками фіксують низку інцидентів із безпілотниками та іншими засобами, які викликають занепокоєння щодо безпеки.

А у Вашингтоні виступили з жорсткою заявою через систематичні спроби дестабілізувати безпекову ситуацію в Європі. Американські дипломати наголосили, що союзники не терпітимуть провокацій і зазіхань на критичну інфраструктуру.

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте також підтвердив зростання загроз на східному фланзі, звернувши увагу на збільшення випадків порушення повітряного простору ракетами та дронами. Очільник Альянсу запевнив, що подібні спроби залякування не зможуть підірвати єдність союзників чи зменшити підтримку України.