Россия уже разгоняет истерику: как саммит НАТО может стать очень успешным для Украины

Юбилейный саммит НАТО в Вашингтоне продлится с 9 по 11 июля. Для Украины он может стать чрезвычайно важным как в политической, так и практической составляющей.

В частности, Украина может получить новую серьезную помощь от Альянса, а также отдельно от стран-членов НАТО. Подробнее о том, чего ждать от саммита 24 Каналу рассказал политтехнолог Игорь Рейтерович.

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Политическая составляющая саммита для Украины

Во вторник 9 июля начался саммит НАТО. В нем примут участие не только страны-члены Альянса, но и делегации из других стран. В частности, из Украины, Южной Кореи, Австралии и тому подобное.

На глобальном и, кстати, юбилейном саммите на повестке дня будут обсуждать, в частности, поддержку Украины.

От этой встречи мы получим две составляющие: политическую и практическую. Политическая – будет на уровне заявлений. Если те формулировки, которые мы уже видели, сохранятся без изменений и попадут в финальное коммюнике, – это более-менее приемлемый вариант для нас,

– отметил Игорь Рейтерович.

Страны НАТО четко высказались о том, что Украину не смогут принять в Альянс в состоянии войны. Впрочем декларирование, что Украина все же станет членом НАТО – положительный сигнал. Правда, так точно не считают в России.

"Россия очень внимательно за этим наблюдает, они же разгоняют истерику и хотят услышать от Альянса, что он никогда в жизни не возьмет к себе Украину. А будет заявление другого характера, хоть и без конкретной даты. Конкретная дата же зависит от российско-украинской войны", – отметил политтехнолог.

Поэтому с политической точки зрения саммит НАТО должен быть успешным для Украины. Конечно, всегда хочется лучшего, впрочем в нынешней ситуации не стоит ожидать более жестких формулировок. В том числе и из-за позиции Соединенных Штатов, которые находятся в разгаре избирательной кампании. Поэтому администрация Байдена постарается не делать каких-либо резких шагов, чтобы не навредить самим себе.

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Практическая составляющая саммита

На Вашингтонском саммите много будут говорить об Украине в практической плоскости. В частности, говорится о новых поставках оружия и финансовой поддержке.

Я хочу верить и есть предпосылки для того, что этот саммит станет для нас очень удачным. Потому что мы как минимум получим дополнительные системы Patriot. Гарантированно мы также получим 40 миллиардов, о которых уже договорились страны. Думаю, говорится не только об этом году, но и о следующих,

– отметил Рейтерович.

Есть также вероятность, что Украина получит новые пакеты военной помощи как от НАТО в целом, так и от отдельных стран-членов.