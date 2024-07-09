Зокрема, Україна може отримати нову серйозну допомогу від Альянсу, а також окремо від країн-членів НАТО. Детальніше про те, чого чекати від саміту 24 Каналу розповів політтехнолог Ігор Рейтерович.

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Політична складова саміту для України

У вівторок 9 липня розпочався саміт НАТО. У ньому візьмуть участь не лише країни-члени Альянсу, але й делегації з інших країн. Зокрема, з України, Південної Кореї, Австралії тощо.

На глобальному та, до речі, ювілейному саміті на порядку денному обговорюватимуть, зокрема, підтримку України.

Від цієї зустрічі ми отримаємо дві складові: політичну та практичну. Політична – буде на рівні заяв. Якщо ті формулювання, які ми вже бачили, збережуться без змін та потраплять у фінальне комюніке, – це більш-менш прийнятний варіант для нас,

– зазначив Ігор Рейтерович.

Країни НАТО чітко висловилися про те, що Україну не зможуть прийняти до Альянсу у стані війни. Втім декларування, що Україна все ж стане членом НАТО – позитивний сигнал. Щоправда, так точно не вважають у Росії.

"Росія дуже уважно за цим спостерігає, вони ж розганяють істерику та хочуть почути від Альянсу, що він ніколи в житті не візьме до себе Україну. А буде заява іншого характеру, хоч і без конкретної дати. Конкретна дата ж залежить від російсько-української війни", – зазначив політтехнолог.

Тож з політичної точки зору саміт НАТО має бути успішним для України. Звісно, завжди хочеться кращого, втім у нинішній ситуації не варто очікувати на жорсткіші формулювання. Зокрема й через позицію Сполучених Штатів, які перебувають у розпалі виборчої кампанії. Тож адміністрація Байдена намагатиметься не робити будь-яких різких кроків, аби не нашкодити самим собі.

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Практична складова саміту

На Вашингтонському саміті багато говоритимуть про Україну у практичній площині. Зокрема, мовиться про нові поставки зброї та фінансову підтримку.

Я хочу вірити і є передумови для того, що цей саміт стане для нас дуже вдалим. Тому що ми щонайменше отримаємо додаткові системи Patriot. Гарантовано ми також отримаємо 40 мільярдів, про які вже домовилися країни. Думаю, мовиться не лише про цей рік, але й про наступні,

– зазначив Рейтерович.

Є також ймовірність, що Україна отримає нові пакети військової допомоги як від НАТО в цілому, так і від окремих країн-членів.