Такое мнение высказал польский премьер-министр Матуеш Моравецкий. Он отметил, что к концу марта российские войска перегруппировываются.

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Захватчики хотят усилить свою позицию на переговорах

По мнению политика, уже в ближайшее время российские оккупанты попытаются оцепить украинские силы, в частности – в районе Донбасса. Мол, они хотели бы захватить треть территории нашего государства, чтобы иметь возможность вести дальнейшие переговоры "с очень сильной позиции".

Нужны долгосрочные санкции против России, – Моравецкий

Моравецкий подчеркнул, что в Москве были готовы к определенным ограничениям, но вот долгосрочных санкций там боятся, поэтому нужно продолжать давление. "Мы выступаем за конфискацию их активов и делаем все возможное, чтобы перестать покупать российскую нефть и газ", – отметил он.

Польский премьер призвал немедленно помочь украинцам

Чиновник призвал Запад немедленно увеличить поставки военной помощи Украине, пока наши защитники "сражаются, как львы". Он призвал США действовать быстро, поскольку Украина борется за общечеловеческие ценности. "Наши дни – это их часы, наши недели – их дни", – подчеркнул премьер.

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