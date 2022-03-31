Таку думку висловив польський прем'єр-міністр Матуеш Моравецький. Він відзначив, що станом на кінець березня російські війська перегруповуються.

Читайте також Вдячний за всі важливі рішення для України, – Кулеба зустрівся з високопосадовцями з Польщі

Загарбники хочуть посилити свою позицію на переговорах

На думку політика, вже найближчим часом російські окупанти спробують оточнити українські сили, зокрема – у районі Донбасу. Мовляв, вони хотіли б захопити третину території нашої держави, аби потім мати можливість вести подальші переговори "з дуже сильної позиції".

Потрібні довгострокові санкції проти Росії, – Моравецький

Моравецький наголосив, що у Москві були готові до певних обмежень, але от довгострокових санкцій там бояться, тож потрібно продовжувати тиск. "Ми виступаємо за конфіскацію їхніх активів й робимо все можливе, щоб припинити купувати російську нафту та газ", – зазначив він.

Польський прем'єр закликав негайно допомогти українцям

Посадовець закликав Захід негайно збільшити постачання військової допомоги Україні, поки наші захисники "б'ються як леви". Він закликав США діяти швидко, оскільки Україна бореться за загальнолюдські цінності. "Наші дні – це їхні години, наші тижні – їхні дні", – підкреслив прем'єр.

У Польщі мітингують під компаніями, які не йдуть з Росії: дивіться відео