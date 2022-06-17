Россия уже стратегически проиграла войну против Украины, – глава штаба обороны Британии
Источник:The Guardian
Россия стратегически проиграла войну против Украины, поскольку понесла значительные убытки и своими же действиями усилила НАТО, к которому хотят присоединиться Финляндия и Швеция.
Россия никогда не возьмет контроль над Украиной
Такое мнение высказал глава штаба обороны Великобритании Тони Радакин. Он подчеркнул, что Россия уже допустила немало ошибок, которые невозможно исправить.
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Это страшная ошибка со стороны России. Россия никогда не возьмет под свой контроль Украину,
– заявил Радакин.
Путин уже упустил четверть боевой мощи
Адмирал сказал, что армия Путина потеряла 25% сухопутной мощи России, тогда как НАТО укрепляется и станет еще мощнее.
"Россия уже стратегически проиграла. НАТО сильнее, Финляндия и Швеция хотят присоединиться к Альянсу", – добавил он.
В конце концов, Россия терпит неудачу
В то же время, по словам Радакина, Путин хоть и может достичь в ближайшие недели тактических успехов, но это произошло в результате привлечения четверти армейского могущества его страны. К тому же, силы и высокотехнологичные ракеты заканчиваются.
Путин использовал около 25% мощности своей армии, чтобы отвоевать крошечную часть территории и получил 50 тысяч человек убитыми или ранеными. Россия терпит неудачу,
– резюмировал он.
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Министр обороны Украины Алексей Резников озвучил 3 этапа деоккупации Украины :
- первым шагом будет стабилизация ситуации на местах, чтобы предотвратить дальнейшие потери ВСУ.
- второй этап необходим для того, чтобы отбросить российские войска на их позиции до вторжения 24 февраля.
- на третьем этапе будут обсуждаться увольнения Крыма, к этому процессу будут привлекаться западные союзники.
Россия действительно теряет боевую способность
Потери россиян, по данным Генштаба ВСУ, уже перевалили за 33 тысячи солдат . Раненых ориентировочно втрое больше. Также, украинские защитники продолжают уничтожать российскую технику.
В Генштабе подчеркнули, что эти цифры приблизительны. Интенсивность боевых действий усложняет подсчет убитых оккупантов.
К слову, сегодня в Черном море вражеский флот в результате точной работы группировки разнородных сил обороны Юга Украины потерял буксир "Василий Бех" , перевозивший оккупантов и оружие на остров Змеиный.