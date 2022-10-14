Россия уже в атмосфере поражения, – Зеленский заверил, что Украина освободит оккупированные территории

Владимир Зеленский рассказал, что Москва уже ощущает атмосферу поражения. Президент пообещал, что Украина освободит все оккупированные территории.

Соответствующую информацию Владимир Зеленский рассказал во время вечернего обращения 14 октября. Об этом президент сказал в День защитников и защитниц.

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Зеленский сказал, что Россия чувствует поражение

Владимир Зеленский заявил, что Украина никого и ничего своего не оставит врагу. По словам президента, мы освободим все свое и вернем все, что принадлежит нам по праву.

Мы знаем, что мы можем это сделать. И мы должны это сделать. Так обязательно будет. Должны вернуть мир. И сделаем это. Должны обеспечить нашему государству историческую победу. И это будет,

– сказал президент.

Украинский лидер напомнил, что враг обеспокоен. Зеленский отметил: "Россия уже в атмосфере своего поражения, уже в атмосфере безнадежности для себя". По словам президента:

у них еще есть люди, которых они бросают в атаки;

у них есть оружие, ракеты и "шахиды", которые они применяют против Украины;

у них пока есть возможность терроризировать наши города и всех европейцев, шантажировать мир;

но у них нет шансов, и не будет, потому что Украина двигается вперед.

Президент также напомнил, что в День защитников и защитниц вручил Кресты боевых заслуг и ордена Золотая Звезда нашим героям – 483 бойцам. Пятнадцати присвоил звание Героя Украины.

Следует вспомнить, что в День защитников и защитниц Владимир Зеленский посетил военный госпиталь. Там президент вручил награды защитникам и медикам.

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