Об этом на конференции заявил президент Владимир Зеленский, передает 24 Канал. Оккупанты сначала не смогли оккупировать всю территорию Украины. Потом они переключились на другие цели, которые тоже не смогли выполнить.

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Ни одной цели Россия не выполнила

Как подчеркнул Зеленский, Кремль постоянно рассказывает, что цели их так называемой "специальной военной операции" остаются неизменными. Они все еще хотят оккупировать всю территорию Украины. Но более реальная для них цель – выйти на административные границы Донецкой и Луганской областей. Они также не смогли этого добиться за 2023 год.

Затем там меняли риторику. Хотели выйти на административные границы украинского Донбасса. Они не достигли этой цели. Поэтому нечего говорить о наших поражениях. Никакой победы Россия не добилась. Два года наши люди сражаются. Я им за это благодарен. Наши бойцы – молодцы, – подчеркнул Зеленский.

Сейчас Украина усиленно работает с международными партнерами, чтобы договориться о военной и финансовой помощи на 2024 год. Уже есть важный прогресс со стороны Евросоюза по выделению 50 миллиардов евро.

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Тут только вопрос времени, ведь есть определенные организационные вопросы. А если поддержку этого пакета не будет поддерживать одно государство из ЕС, то есть инструменты, чтобы обойти это возможное вето. Также есть важные надежды на Соединенные Штаты.

Работаем очень сильно с финансовой помощью. Я уверен, что США нас не предадут. И то, о чем мы там договаривались, будет полностью исполнено, – подчеркнул Зеленский.

Пресс-конференция Зеленского: коротко