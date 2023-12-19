Про це під час конференції заявив президент Володимир Зеленський, передає 24 Канал. Окупанти спершу не змогли окупувати усю територію України. Згодом вони перемкнулися на інші цілі, які також не змогли виконати.

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Жодної цілі Росія не виконала

Як наголосив Зеленський, Кремль постійно розповідає цілі їхньої так званої "спєциальной воєнной апєрации" залишилися незмінними. Вони досі хочуть окупувати усю територію України. Але наразі більш реальна для них мета – вийти на адміністративні кордони Донецької та Луганської областей. Вони також не змогли цього досягнути за 2023 рік.

Потім там змінювали риторику. Хотіли вийти на адміністративні кордони українського Донбасу. Вони не досягли цієї цілі. Тому нема що говорити про наші поразки. Жодної перемоги Росія не досягли. Два роки наші люди борються. Я їм за це вдячний. Наші бійці – молодці,

– підкреслив Зеленський.