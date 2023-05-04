Россия вряд ли будет способна на значительное наступление в Украине в этом году, – американская разведка

После начала полномасштабной фазы войны Россия захватила много земель на Востоке и Юге Украины. Однако в 2023 году, по оценке американской разведки, страна-оккупантка вряд ли будет способна осуществить новое "значительное наступление" на наше государство.

Более того, вероятно, Росси будет сложно поддерживать даже скромные наступательные операции. Об этом заявила директор Национальной разведки США Эврил Хэйнс.

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Сложности даже со скромными наступательными операциями

Такие оценки разведка дает за неимением в России боеприпасов и живой силы. Более того, эта оценка относительно возможностей значительной наступательной операции врага в этом году не меняется, независимо от того, будет украинское контрнаступление успешным или нет.

Как доложила Эврил Хэйнс комитету Сената по делам вооруженных сил, у России также могут быть сложности даже с "скромными наступательными операциями".

В действительности, если Россия не приступит к обязательной мобилизации и не обеспечит существенные поставки боеприпасов третьими сторонами, кроме существующих поставок из Ирана и других стран, для нее будет все сложнее поддерживать даже скромные наступательные операции,

– сказала директор Нацразведки.

Она отметила, что в апреле Россия захватила меньше территории Украины, чем это удавалось "в течение любого из трех предыдущих месяцев".

Новое определение "российской победы" для Путина

Также она отметила, что Путин мог снизить свои ближайшие амбиции в Украине. Все для того, чтобы считать победой "консолидацию контроля над оккупированной территорией на Востоке и Юге Украины и гарантировать, что Украина никогда не станет союзником НАТО".

Так, Хэйнс отметила, что российские войска готовят "новые оборонные позиции". Ведь оккупанты ожидают украинского контрнаступления.

Стоит отметить, что страна-агрессорка готовится к возможному "большому прорыву" украинских сил даже в Крыму, по которому раньше отмечала: "Россия здесь навсегда". Согласно отчету британского министерства обороны, на полуострове она построила одни из самых масштабных систем оборонных сооружений.

По мнению Хэйнс, несмотря на оценку разведки, маловероятно, что "Россия договорится о паузе" в 2023 году, если политические факторы не изменят мнение Путина.