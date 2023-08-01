Целую ночь проплакала, – директор училища в Харькове об убытках после попадания российским дроном

В полночь против 1 августа российские дроны-камикадзе типа "Шахед" ударили по Харькову. В результате попадания разрушены по меньшей мере два этажа профессионально-технического училища в Салтовском районе.

Директор заведения рассказала журналистам, что она всю ночь проплакала, ведь россияне разрушили учебный корпус училища. Лариса Матвийчук объяснила, что в заведении было современное оборудование.

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Россия уничтожила часть училища в Харькове

Директор профессионального технического учебного заведения Харькова Лариса Матвийчук рассказала, что оккупанты посреди ночи попали в их учебный корпус. Сразу после этого ей позвонили по телефону.

Всю ночь работали ГСЧС. Был пожар. Честно хочу сказать, что я всю ночь проплакала. Столько сил, средств, любви вложили в создание учебно-материальной базы, у нас было современное оборудование. Швейные цеха оборудованы всем необходимым. Уже вижу, что их стало меньше. Мы все здесь смотрим, что повреждено,

– рассказала директор.

По ее словам, ущерб в результате попадания еще не подсчитывали. Однако она убеждена, что в заведении будут дальше учиться студенты, хотя и дистанционно.

Лариса Матвийчук рассказала, что в училище готовят специалистов популярных профессий: маникюра, а также парикмахеров, администраторов, кассиров банка, операторов почтового отделения.

Россия атаковала Харьков в ночь на 1 августа / Фото Харьковской ОВА, ГСЧС, Анны Черненко для 24 Канала

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