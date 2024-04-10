Об этом рассказала 24 Каналу Алина Гриценко, главный консультант Национального института стратегических исследований, отметив, что прием Лаврова в Китае не имел никаких особенностей. Его приняли на высоком уровне – это ответный жест, ведь российская сторона своих китайских "друзей" принимает так же.

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"Встреча между Лавровым и Си Цзиньпином не была чем-то экстраординарным, это просто дипломатический жест. Россия является важным для Китая партнером в плоскости безопасности, идеологическом плане и в экономическом контексте", – отметила Алина Гриценко.

Обратите внимание! Во вторник, 9 апреля 2024 года, министр иностранных дел России Сергей Лавров встретился с главой МИД Китая Ван И. Они обсудили укрепление сотрудничества между странами. Ван И поздравил Путина с "победой" на выборах и заявил о поддержке Китаем развития России под руководством Путина. Оба подчеркнули важность "дружеских отношений" между странами.

Сферы договоренности Китая с Россией

Главный консультант Национального института стратегических исследований считает, что Лавров в Китае обсуждал несколько сфер сотрудничества. Первая – экономическое сотрудничество.

Китай затягивает Россию в экономическую зависимость. Российский рынок попадает в плен китайских товаров различных категорий – от тапочек до электромобилей,

– сказала Гриценко.

Вторая важная сфера деятельности сотрудничества этих стран – энергетика.

Россия продолжает оставаться важной ресурсной базой для Китая, это касается не только энергоносителей, но и сырья, например, древесины. Свои леса Китай бережет – а российские эксплуатирует,

– подчеркнула она.

Пекин с Москвой так и не пришли к согласию по запуску газопровода "Сила Сибири-2", который проходит через Монголию.

Вероятнее всего это связано с тем, что Пекин продолжает давить на Россию, продвигая выгодные для себя условия. Россияне пока не соглашаются, но у них так и не останется другого выхода, и они согласятся на условия Китая,

– предположила Гриценко.

Третья – важнейшая часть переговоров касается безопасностной плоскости.

В заявлениях Лаврова и министра иностранных дел Китая Ван И говорилось о сотрудничестве в рамках построения Евразийской архитектуры безопасности.

Сейчас в центральной Азии происходят определенные изменения в связи с тем, что Россия потеряла весь возможный авторитет и репутацию. Китай пытается заполонить вакуум влияния, который произошел в регионе. Россия уже будет играть второстепенную роль, как вассал Китая,

– отметила Алина Гриценко.

Отношения Китая и России: кратко