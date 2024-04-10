Об этом рассказала 24 Каналу Алина Гриценко, главный консультант Национального института стратегических исследований, отметив, что прием Лаврова в Китае не имел никаких особенностей. Его приняли на высоком уровне – это ответный жест, ведь российская сторона своих китайских "друзей" принимает так же.
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"Встреча между Лавровым и Си Цзиньпином не была чем-то экстраординарным, это просто дипломатический жест. Россия является важным для Китая партнером в плоскости безопасности, идеологическом плане и в экономическом контексте", – отметила Алина Гриценко.
Сферы договоренности Китая с Россией
Главный консультант Национального института стратегических исследований считает, что Лавров в Китае обсуждал несколько сфер сотрудничества. Первая – экономическое сотрудничество.
Китай затягивает Россию в экономическую зависимость. Российский рынок попадает в плен китайских товаров различных категорий – от тапочек до электромобилей,
– сказала Гриценко.
Вторая важная сфера деятельности сотрудничества этих стран – энергетика.
Россия продолжает оставаться важной ресурсной базой для Китая, это касается не только энергоносителей, но и сырья, например, древесины. Свои леса Китай бережет – а российские эксплуатирует,
– подчеркнула она.
Пекин с Москвой так и не пришли к согласию по запуску газопровода "Сила Сибири-2", который проходит через Монголию.
Вероятнее всего это связано с тем, что Пекин продолжает давить на Россию, продвигая выгодные для себя условия. Россияне пока не соглашаются, но у них так и не останется другого выхода, и они согласятся на условия Китая,
– предположила Гриценко.
Третья – важнейшая часть переговоров касается безопасностной плоскости.
В заявлениях Лаврова и министра иностранных дел Китая Ван И говорилось о сотрудничестве в рамках построения Евразийской архитектуры безопасности.
Сейчас в центральной Азии происходят определенные изменения в связи с тем, что Россия потеряла весь возможный авторитет и репутацию. Китай пытается заполонить вакуум влияния, который произошел в регионе. Россия уже будет играть второстепенную роль, как вассал Китая,
– отметила Алина Гриценко.
Отношения Китая и России: кратко
- Ван И, министр иностранных дел Китая, выразил поддержку идеи проведения международной конференции по Украине, однако он выразил желание, чтобы Россия также принимала в ней участие. Эти заявления он сделал после встречи с главой МИД России Сергеем Лавровым.
- Китай пытается остаться нейтральным в контексте полномасштабной войны России против Украины. Однако наблюдается увеличение связей между Пекином и Москвой. По данным издания Bloomberg, Китай предоставляет России спутниковые изображения для военных целей, что свидетельствует об углублении военного сотрудничества между ними.
- Китай выразил мнение, что российско-украинская война не должна иметь победителей или побежденных, призывая к сохранению "обычных" отношений между КНР и Россией.