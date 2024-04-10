Про це розповіла 24 Каналу Аліна Гриценко, головна консультантка Національного інституту стратегічних досліджень, зазначивши, що прийом Лаврова у Китаї не мав ніяких особливостей. Його прийняли на високому рівні – це жест у відповідь, адже російська сторона своїх китайських "друзів" приймає так само.

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"Зустріч між Лавровим та Сі Цзіньпіном не була чимось екстраординарним, це просто дипломатичний жест. Росія є важливим для Китаю партнером у безпековій площині, ідеологічному плані та в економічному контексті", – зауважила Аліна Гриценко.

Зверніть увагу! У вівторок, 9 квітня 2024 року, міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров зустрівся з главою МЗС Китаю Ван Ї. Вони обговорили зміцнення співпраці між країнами. Ван Ї привітав Путіна з "перемогою" на виборах та заявив про підтримку Китаю розвитку Росії під керівництвом Путіна. Обидва підкреслили важливість "дружніх відносин" між країнами.

Сфери домовленості Китаю з Росією

Головна консультантка Національного інституту стратегічних досліджень вважає, що Лавров у Китаї обговорював декілька сфер співпраці. Перша – економічна співпраця.

Китай затягує Росію в економічну залежність. Російський ринок потрапляє в полон китайських товарів різних категорій – від капців до електромобілів,

– сказала Гриценко.

Друга важлива сфера діяльності співпраці цих країн – енергетика.

Росія продовжує залишатися важливою ресурсною базою для Китаю, це стосується не тільки енергоносіїв, але й сировини, наприклад, деревини. Свої ліси Китай береже – а російські експлуатує,

– підкреслила вона.

Пекін з Москвою так і не дійшли згоди щодо запуску газопроводу "Сила Сибіру-2", який проходить через Монголію.

Найімовірніше це пов'язано з тим, що Пекін продовжує тиснути на Росію, просуваючи вигідні для себе умови. Росіяни поки не погоджуються, але в них так і не залишиться іншого виходу, і вони погодяться на умови Китаю,

– припустила Гриценко.

Третя – найважливіша частина переговорів стосується безпекової площини.

У заявах Лаврова та міністра закордонних справ Китаю Ван Ї мовилось про співпрацю в рамках побудови Євразійської архітектури безпеки.

Зараз у центральній Азії відбуваються певні зміни у зв’язку з тим, що Росія втратила весь можливий авторитет і репутацію. Китай намагається заполонити вакуум впливу, який відбувся в регіоні. Росія вже буде відігравати другорядну роль, як васал Китаю,

– зауважила Аліна Гриценко.

Відносини Китаю та Росії: коротко