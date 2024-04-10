Про це розповіла 24 Каналу Аліна Гриценко, головна консультантка Національного інституту стратегічних досліджень, зазначивши, що прийом Лаврова у Китаї не мав ніяких особливостей. Його прийняли на високому рівні – це жест у відповідь, адже російська сторона своїх китайських "друзів" приймає так само.
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"Зустріч між Лавровим та Сі Цзіньпіном не була чимось екстраординарним, це просто дипломатичний жест. Росія є важливим для Китаю партнером у безпековій площині, ідеологічному плані та в економічному контексті", – зауважила Аліна Гриценко.
Сфери домовленості Китаю з Росією
Головна консультантка Національного інституту стратегічних досліджень вважає, що Лавров у Китаї обговорював декілька сфер співпраці. Перша – економічна співпраця.
Китай затягує Росію в економічну залежність. Російський ринок потрапляє в полон китайських товарів різних категорій – від капців до електромобілів,
– сказала Гриценко.
Друга важлива сфера діяльності співпраці цих країн – енергетика.
Росія продовжує залишатися важливою ресурсною базою для Китаю, це стосується не тільки енергоносіїв, але й сировини, наприклад, деревини. Свої ліси Китай береже – а російські експлуатує,
– підкреслила вона.
Пекін з Москвою так і не дійшли згоди щодо запуску газопроводу "Сила Сибіру-2", який проходить через Монголію.
Найімовірніше це пов'язано з тим, що Пекін продовжує тиснути на Росію, просуваючи вигідні для себе умови. Росіяни поки не погоджуються, але в них так і не залишиться іншого виходу, і вони погодяться на умови Китаю,
– припустила Гриценко.
Третя – найважливіша частина переговорів стосується безпекової площини.
У заявах Лаврова та міністра закордонних справ Китаю Ван Ї мовилось про співпрацю в рамках побудови Євразійської архітектури безпеки.
Зараз у центральній Азії відбуваються певні зміни у зв’язку з тим, що Росія втратила весь можливий авторитет і репутацію. Китай намагається заполонити вакуум впливу, який відбувся в регіоні. Росія вже буде відігравати другорядну роль, як васал Китаю,
– зауважила Аліна Гриценко.
Відносини Китаю та Росії: коротко
- Ван Ї, міністр закордонних справ Китаю, висловив підтримку ідеї проведення міжнародної конференції щодо України, однак він висловив бажання, щоб Росія також брала у ній участь. Ці заяви він зробив після зустрічі з главою МЗС Росії Сєргєєм Лавровим.
- Китай намагається залишитися нейтральним у контексті повномасштабної війни Росії проти України. Проте спостерігається збільшення зв'язків між Пекіном і Москвою. За даними видання Bloomberg, Китай надає Росії супутникові зображення для військових цілей, що свідчить про поглиблення військової співпраці між ними.
- Китай висловив погляд, що російсько-українська війна не повинна мати переможців чи переможених, закликаючи до збереження "звичайних" відносин між КНР та Росією.