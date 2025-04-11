Россия в очередной раз атаковала "Шахедами" Украину: сколько вражеских целей уничтожено

В ночь на 11 апреля российские оккупанты снова терроризировали Украину и ее население. В частности, Россия запускала ударные БпЛА типа "Шахед".

Враг запустил почти 40 беспилотников. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Воздушные силы.

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Сколько вражеских целей сбито

В течение этих и за прошедшие сутки, начиная с 9 часов утра 10 апреля по 9 часов утра 11 апреля, вражеские силы атаковали баллистической ракетой по городу Днепр из Ростовской области и атаковали десятками дронов.

Так, враг запустил 39 ударных БПЛА типа Shahed и беспилотников-имитаторов различных типов по направлениям:

Курск,

Орел,

Миллерово,

Приморско-Ахтарск, что в России.

Воздушное нападение врага отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По состоянию на 09:00 подтверждено сбитие 24 ударных БпЛА типа Shahed (беспилотников других типов) на Севере, Юге, Востоке и в Центре страны,

– говорится в сообщении.

Указывается, что 13 вражеских беспилотников-имитаторов локально потеряны.

Вследствие вражеской российской атаки пострадали несколько регионов. В частности, говорится о Днепропетровской, Донецкой и Житомирской областях.



Сбитые цели / Инфографика Воздушных сил