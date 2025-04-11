Ворог запустив майже 40 безпілотників. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Повітряні сили.
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Скільки ворожих цілей збито
Протягом цієї та за минулу добу, починаючи з 9 години ранку 10 квітня по 9 годину ранку 11 квітня, ворожі сили атакували балістичною ракетою по місту Дніпро із Ростовської області та атакували десятками дронів.
Так, ворог запустив 39 ударних БпЛА типу Shahed і безпілотників-імітаторів різних типів із напрямків:
- Курськ,
- Орел,
- Міллерово,
- Приморсько-Ахтарськ, що в Росії.
Повітряний напад ворога відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та мобільні вогневі групи Сил оборони України.
Станом на 09:00 підтверджено збиття 24 ударних БпЛА типу Shahed (безпілотників інших типів) на Півночі, Півдні, Сході та в Центрі країни,
– ідеться в повідомленні.
Вказується, що 13 ворожих безпілотників-імітаторів локаційно втрачені.
Внаслідок ворожої російської атаки постраждали декілька регіонів. Зокрема, ідеться про Дніпропетровщину, Донеччину та Житомирщину.