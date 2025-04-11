Ворог запустив майже 40 безпілотників. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Повітряні сили.

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Скільки ворожих цілей збито

Протягом цієї та за минулу добу, починаючи з 9 години ранку 10 квітня по 9 годину ранку 11 квітня, ворожі сили атакували балістичною ракетою по місту Дніпро із Ростовської області та атакували десятками дронів.

Так, ворог запустив 39 ударних БпЛА типу Shahed і безпілотників-імітаторів різних типів із напрямків:

Курськ,

Орел,

Міллерово,

Приморсько-Ахтарськ, що в Росії.

Повітряний напад ворога відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та мобільні вогневі групи Сил оборони України.

Станом на 09:00 підтверджено збиття 24 ударних БпЛА типу Shahed (безпілотників інших типів) на Півночі, Півдні, Сході та в Центрі країни,

– ідеться в повідомленні.

Вказується, що 13 ворожих безпілотників-імітаторів локаційно втрачені.

Внаслідок ворожої російської атаки постраждали декілька регіонів. Зокрема, ідеться про Дніпропетровщину, Донеччину та Житомирщину.



Збиті цілі / Інфографіка Повітряних сил