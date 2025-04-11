Повідомляє 24 Канал з посиланням на голову Криворізької РВА Євгена Ситниченка.

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Що відомо про атаку на Криворізький район

Ворог не припиняє тероризувати мирні міста України. У ніч на 11 квітня росіяни вдарили дроном по території Грушівської громади Криворізького району. Було пошкоджено лінію електропостачання. На щастя, минулося без жертв та постраждалих.

Водночас на решті територій Криворізького району ніч минула без спокійно. Ситниченко зазначив, що станом на ранок 11 квітня ситуація залишається спокійною та контрольованою.

Нагадаємо, що ввечері 10 квітня російський "Шахед" влучив у багатоповерхівку в Житомирі, внаслідок чого загинула 1 людина, ще 5 осіб постраждали, серед них – дитина 2011 року народження. Крім того, пошкоджено щонайменше 5 будинків. Згідно з повідомленнями, мешканці понівечених квартир отримають будівельні матеріали та необхідну допомогу для відновлення своїх домівок.