На жаль, відомо і про потерпілих. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Сергія Лисака, очільника Дніпропетровської ОВА.

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Ракетний удар по Дніпру

До слова, оперативно про тривоги, ракетну небезпеку, загрозу ударних БпЛА для всіх областей, вибухи, а також наслідки російських атак читайте в нашому телеграмі.

Російські загарбницькі війська вдень у четвер, 10 квітня, цинічно атакували Дніпро ракетою. На жаль, внаслідок дій окупаційної армії зафіксовано руйнування.

На місці удару виникла масштабна пожежа. Є руйнування на території цивільного об'єкту,

– повідомив Лисак.

Очільник ОВА також розповів, що відомо про постраждалих та загиблих внаслідок ворожого удару.

Попередньо, постраждало 3 людей. Невдовзі стало відомо, що внаслідок атаки є жертва.

Так, через ракетний удар по Дніпру загинув 42-річний чоловік.

Нагадаємо, що про вибухи в Дніпрі стало відомо о 16:05. Перед цим в регіоні оголосили повітряну тривогу через загрозу застосування балістичного озброєння з південно-східного напрямку. Невдовзі в Повітряних силах повідомили про рух швидкісної цілі біля міста.

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Зауважимо, що посеред дня 10 квітня росіяни запустили і "Шахеди". Зокрема, тривогу вже оголосили на Київщині.

Близько 16:55 у повітряному просторі області зафіксовано ворожі ударні БпЛА. Вказується, що сили ППО працюють по цілях.

Нагадаємо, що і в ніч проти 10 квітня ворог також атакував 145-ма ударними БпЛА. В Повітряних силах зранку повідомили про збиття 85 ударних дронів типу Shahed (безпілотників інших типів) на Півночі, Півдні, Сході та в Центрі країни.



Також 49 ворожих безпілотників-імітаторів – локаційно втрачені.



Внаслідок російської атаки постраждало декілька регіонів України. Зокрема, Донеччина, Харківщина, Київщина, Хмельниччина, Полтавщина та Миколаївщина.