Россия в очередной раз атакует Харьков: в городе прогремели взрывы
Россия не прекращает террор Харьковщины. Днем 11 апреля в городе прогремело несколько мощных взрывов.
Об этом сообщает местная власть. Тревогу на Харьковщине объявили в 14:19, передает 24 Канал.
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Враг в очередной раз атаковал Харьков
На Харьковщине объявили воздушную тревогу из-за угрозы обстрелов со стороны российских военных. В 14:25 председатель Харьковской ОГА Олег Синегубов сообщил, что оккупанты наносят удары по городу и призвал харьковчан находиться в укрытиях.
Впоследствии мэр Харькова Игорь Терехов написал, что в городе прогремело несколько взрывов.
Уже несколько взрывов, прошу всех быть осторожными!
– призвал глава города.
После взрывов в Харькове тревога распространилась и на другие области – Сумскую, Полтавскую, Донецкую, Днепропетровскую, Запорожскую области. Воздушные силы в 14.35 сообщили об угрозе применения врагом баллистического вооружения.
Оккупанты атаковали Харьковскую область ночью
- Во время массированной атаки 11 апреля враг цинично атаковал Харьковскую область, запустив 12 ракет с ЗРК С-300/С-400. Российские военные били по критической инфраструктуре города.
- Олег Синегубов рассказал, что ночью враг бил не только по энергетическим объектам. Также поражены объекты жилой инфраструктуры, административные здания. Чудом никто не пострадал во время ночных обстрелов.
- В результате атаки без электроснабжения остались около 240 тысяч абонентов Харьковщины. Также временно не работало метро – только как укрытие. В городе развернули более 150 пунктов несокрушимости, чтобы горожане могли получить все необходимое.