Россия в очередной раз атакует Харьков: в городе прогремели взрывы

Россия не прекращает террор Харьковщины. Днем 11 апреля в городе прогремело несколько мощных взрывов.

Об этом сообщает местная власть. Тревогу на Харьковщине объявили в 14:19, передает 24 Канал.

Смотрите также Под ударом оказались Львовщина, Харьковщина и не только: все о массированной атаке Украины 11 апреля

Враг в очередной раз атаковал Харьков

На Харьковщине объявили воздушную тревогу из-за угрозы обстрелов со стороны российских военных. В 14:25 председатель Харьковской ОГА Олег Синегубов сообщил, что оккупанты наносят удары по городу и призвал харьковчан находиться в укрытиях.

Впоследствии мэр Харькова Игорь Терехов написал, что в городе прогремело несколько взрывов.

Уже несколько взрывов, прошу всех быть осторожными!

– призвал глава города.

После взрывов в Харькове тревога распространилась и на другие области – Сумскую, Полтавскую, Донецкую, Днепропетровскую, Запорожскую области. Воздушные силы в 14.35 сообщили об угрозе применения врагом баллистического вооружения.

Оккупанты атаковали Харьковскую область ночью