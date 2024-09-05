Россия в очередной раз атакует Киев, враг запустил десятки дронов: хронология 925 дня войны

В Украине начались 925 сутки полномасштабного вторжения России против Украины. Враг продолжает наступление на фронте, ситуация на Покровском направлении самая сложная. Оккупанты также продолжают обстрелы мирных городов ракетами и дронами.

Подробно о главных новостях страны, ситуацию на фронте, потери врага, последствия атак по состоянию на 5 сентября, пишет 24 Канал.

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