Россия в очередной раз атакует Киев, враг запустил десятки дронов: хронология 925 дня войны
В Украине начались 925 сутки полномасштабного вторжения России против Украины. Враг продолжает наступление на фронте, ситуация на Покровском направлении самая сложная. Оккупанты также продолжают обстрелы мирных городов ракетами и дронами.
Подробно о главных новостях страны, ситуацию на фронте, потери врага, последствия атак по состоянию на 5 сентября, пишет 24 Канал.
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Около 6:40 утра взрывы прогремели в Киеве. В столице работает ПВО – продолжается отражение атаки дронов. В российском Новороссийске этой ночью тоже слышали сирену и стрельбу. Местные власти заявили об атаке морских дронов. Мэр Андрей Кравченко в своем Telegram-канале попросил жителей береговой линии не подходить к окнам и не находиться на открытом пространстве у моря. Во время атаки дронами-камикадзе несколько БпЛА нарушили воздушное пространство Беларуси. Над Гомелем сбивали "Шахеды". В Киевской области работала противовоздушная оборона. Киевщина! Зафиксировано движение вражеских БпЛА! В регионе работают силы ПВО. Там призвали не пренебрегать правилами безопасности, а также не фотографировать работу ПВО. Около 3 ночи в Киевской ОВА напомнили об угрозе. Отмечалось, что в Украине летают еще около 2 десятков ударных дронов. Ночью в ряде областей Украины объявили тревогу из-за взлета двух бортов Ту-22 с аэродрома Оленья и угрозы БпЛА.
Взрывы в Киеве
Морские дроны атаковали Новороссийск
В Беларуси сбивали "Шахеды"
На Киевщине работала ППО
– сообщила Киевская ОВА.
Воздушная тревога
Около 6:40 утра взрывы прогремели в Киеве. В столице работает ПВО – продолжается отражение атаки дронов.
В российском Новороссийске этой ночью тоже слышали сирену и стрельбу. Местные власти заявили об атаке морских дронов.
Мэр Андрей Кравченко в своем Telegram-канале попросил жителей береговой линии не подходить к окнам и не находиться на открытом пространстве у моря.
Во время атаки дронами-камикадзе несколько БпЛА нарушили воздушное пространство Беларуси. Над Гомелем сбивали "Шахеды".
В Киевской области работала противовоздушная оборона.
Киевщина! Зафиксировано движение вражеских БпЛА! В регионе работают силы ПВО.
Там призвали не пренебрегать правилами безопасности, а также не фотографировать работу ПВО.
Около 3 ночи в Киевской ОВА напомнили об угрозе. Отмечалось, что в Украине летают еще около 2 десятков ударных дронов.
Ночью в ряде областей Украины объявили тревогу из-за взлета двух бортов Ту-22 с аэродрома Оленья и угрозы БпЛА.