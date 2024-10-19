Оккупанты снова запустили "Шахеды": где есть угроза вражеского удара

Российские захватчики не прекращают террор гражданского населения Украины. Вечером 19 октября оккупанты в очередной раз запустили "Шахеды".

Об этом сообщили Воздушные силы. Где сейчас вражеские дроны, в каких областях есть угроза удара, передает 24 Канал.

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