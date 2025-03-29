Россия в очередной раз запустила "Шахеды": какие области под угрозой удара
Российские захватчики не прекращают террор гражданского населения Украины. В ночь на 29 марта оккупанты в очередной раз запустили ударные беспилотники.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Воздушные силы. Призываем не пренебрегать правилами безопасности и до отбоя тревоги находиться в укрытии.
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Кстати, оперативно о тревогах, ракетной опасности, угрозе ударных БПЛА для всех областей, взрывах, а также последствиях российских атак читайте в нашем телеграме.
На Харьковщине угроза применения ударных БПЛА. На Сумщине угроза применения врагом ударных беспилотников.
На Харьковщине угроза применения ударных БПЛА.
На Сумщине угроза применения врагом ударных беспилотников.