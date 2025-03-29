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24 Канал Новости Украины Россия в очередной раз запустила "Шахеды": какие области под угрозой удара
28 марта, 20:18
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Россия в очередной раз запустила "Шахеды": какие области под угрозой удара

Юлия Мурина

Российские захватчики не прекращают террор гражданского населения Украины. В ночь на 29 марта оккупанты в очередной раз запустили ударные беспилотники.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Воздушные силы. Призываем не пренебрегать правилами безопасности и до отбоя тревоги находиться в укрытии.

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Кстати, оперативно о тревогах, ракетной опасности, угрозе ударных БПЛА для всех областей, взрывах, а также последствиях российских атак читайте в нашем телеграме.

20:16, 28 марта

  • Несколько групп российских БПЛА на границе Харьковщины и Сумщины в направлении Полтавщины.
  • Группа вражеских беспилотников в центральной части Сумщины на Черниговщину.
20:06, 28 марта

На Харьковщине угроза применения ударных БПЛА.

19:59, 28 марта

На Сумщине угроза применения врагом ударных беспилотников.