Россия в очередной раз запустила "Шахеды": тревога дошла до Киевской области
Оккупационные войска России продолжают терроризировать мирные города Украины. Вечером 19 августа захватчики в очередной раз выпустили "Шахеды" по Украине.
Воздушная тревога распространилась уже в нескольких регионах Украины. 24 Канал призывает жителей областей Украины, где объявлена воздушная тревога, направляться в укрытие, ведь это может спасти жизнь и облегчить работу нашим защитникам неба.
Смотрите также На Николаевщине прогремел взрыв: власти выясняют обстоятельства
В Киеве и ряде областей отбой воздушной тревоги. Тревога раздается в столице. Воздушная тревога дошла до Киевской области. Мониторинговый канал сообщает, что БпЛА с Черниговщины летит в направлении Киевщины. Беспилотник с Херсонщины, курсом на Николаевщину. БПЛА в южной части Сумской области, курс юго-западный. Сумская область – угроза ударных БПЛА.
Движение ударных БПЛА:
Куда движутся Шахеды
Движение ударных БПЛА
В Киеве и ряде областей отбой воздушной тревоги.
Тревога раздается в столице.
Воздушная тревога дошла до Киевской области. Мониторинговый канал сообщает, что БпЛА с Черниговщины летит в направлении Киевщины.
Беспилотник с Херсонщины, курсом на Николаевщину.
БПЛА в южной части Сумской области, курс юго-западный.
Сумская область – угроза ударных БПЛА.