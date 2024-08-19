Россия в очередной раз запустила "Шахеды": тревога дошла до Киевской области

Оккупационные войска России продолжают терроризировать мирные города Украины. Вечером 19 августа захватчики в очередной раз выпустили "Шахеды" по Украине.

Воздушная тревога распространилась уже в нескольких регионах Украины. 24 Канал призывает жителей областей Украины, где объявлена воздушная тревога, направляться в укрытие, ведь это может спасти жизнь и облегчить работу нашим защитникам неба.

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