Россия снова запустила "Шахеды": в каких областях есть угроза вражеской атаки

15 сентября 2024, 20:21
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Автор: Юлия Мурина

Российские захватчики снова запустили в Украину "Шахеды". Вечером 15 сентября Воздушные силы предупредили об угрозе применения врагом ударных БПЛА.

Что известно об очередной российской атаке, передает 24 Канал. Не пренебрегайте правилами безопасности и во время тревоги находитесь в укрытии.

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Кстати, оперативные детали вражеской атаки – в нашем телеграме.

21:24, 15 сентября

Черкасская область – угроза применения ударных БпЛА.

21:00, 15 сентября

БПЛА продолжают движение:

  • с Черниговщины на Киевщину,
  • на востоке Полтавской области западным курсом.
20:53, 15 сентября

Угроза применения "Шахедов" на Киевщине.

20:38, 15 сентября

Ударные БПЛА на Черниговщине движутся в направлении Прилук.

20:36, 15 сентября

Где объявили воздушную тревогу: смотрите карту

20:31, 15 сентября

Вражеские дроны продолжают движение:

  • с Харьковщины на Полтавщину,
  • с Сумщины на Черниговщину, юго-западным курсом.
20:18, 15 сентября

Угроза "Шахедов" на Полтавщине.

20:17, 15 сентября

На Харьковщине угроза применения ударных БПЛА.

20:16, 15 сентября

Воздушные силы сообщили: "Черниговщина – движение, вероятно, ударных БПЛА в вашем направлении с Сумщины".