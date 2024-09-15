Россия снова запустила "Шахеды": в каких областях есть угроза вражеской атаки
Российские захватчики снова запустили в Украину "Шахеды". Вечером 15 сентября Воздушные силы предупредили об угрозе применения врагом ударных БПЛА.
Что известно об очередной российской атаке, передает 24 Канал. Не пренебрегайте правилами безопасности и во время тревоги находитесь в укрытии.
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Кстати, оперативные детали вражеской атаки – в нашем телеграме.
Черкасская область – угроза применения ударных БпЛА. БПЛА продолжают движение: Угроза применения "Шахедов" на Киевщине. Ударные БПЛА на Черниговщине движутся в направлении Прилук. Где объявили воздушную тревогу: смотрите карту Вражеские дроны продолжают движение: Угроза "Шахедов" на Полтавщине. На Харьковщине угроза применения ударных БПЛА. Воздушные силы сообщили: "Черниговщина – движение, вероятно, ударных БПЛА в вашем направлении с Сумщины".
Черкасская область – угроза применения ударных БпЛА.
БПЛА продолжают движение:
Угроза применения "Шахедов" на Киевщине.
Ударные БПЛА на Черниговщине движутся в направлении Прилук.
Где объявили воздушную тревогу: смотрите карту
Вражеские дроны продолжают движение:
Угроза "Шахедов" на Полтавщине.
На Харьковщине угроза применения ударных БПЛА.
Воздушные силы сообщили: "Черниговщина – движение, вероятно, ударных БПЛА в вашем направлении с Сумщины".