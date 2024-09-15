Россия снова запустила "Шахеды": в каких областях есть угроза вражеской атаки

Российские захватчики снова запустили в Украину "Шахеды". Вечером 15 сентября Воздушные силы предупредили об угрозе применения врагом ударных БПЛА.

Что известно об очередной российской атаке, передает 24 Канал. Не пренебрегайте правилами безопасности и во время тревоги находитесь в укрытии.

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Кстати, оперативные детали вражеской атаки – в нашем телеграме.