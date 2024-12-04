Бегство российского флота из Сирии: почему не стоит спешить с выводами

После начала полномасштабной войны 24 февраля 2022 года власти Турции, как известно, перекрыли проливы Дарданеллы и Босфор для любых российских военных кораблей. Именно с того времени пункт базирования российского военно-морского флота в Тартусе фактически утратил свое значение с точки зрения возможного и желаемого для России влияния на ситуацию в Черном море.

Аналогично это касается и его значения как конечного пункта "сирийского экспресса" – то есть морского логистического проекта по снабжению военного контингента России в Сирии. Об этом пишет Андрей Клименко, передает 24 Канал.

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Ежемесячно мы фиксировали лишь заходы в тот порт из Черного моря 1 – 2-х небольших танкеров дедвейтом 3 – 5 тысячи тонн.

По состоянию на 2 декабря 2024 года в Средиземном море с базированием на Тартус расположены:

2 ракетных фрегата Северного флота (проект 22350) "Адмирал Горшков" и "Адмирал Головко", имеющие по 16 ракет типа "Калибр" и/или "Циркон";

1 ракетный фрегат Черноморского флота "Адмирал Григорович" (проект 11356Р), 8 ракет "Калибр", это один из тех, застрявших за пределами Черного моря в 2022 году из-за перекрытия черноморских проливов Турцией;

1 подводная лодка "Новороссийск" Черноморского флота (проект 636.3), 4 ракеты "Калибр";

1 разведывательный корабль "Янтарь" (Северный флот).

2 танкера – "Ельня" (Балтийский флот), "Вязьма" (Северный флот).

По своему ударному потенциалу (44 крылатые ракеты) эта группировка выглядит в Средиземном море – как бы это сказать более точно – "никак". То есть никакого военно-морского значения она с точки зрения вооружения не имеет.

Почему? Потому что, например, один основной боевой корабль такого класса ВМС США – ракетный эсминец типа "Арли Берк" имеет 96 крылатых ракет. То есть максимум, что могут делать корабли РОссии – "демонстрация флага", над которым уже весь мир.

Итак, если эта "флотилия" вынуждена будет оставить Тартус (пока это не факт, а предположение), то это будет иметь только морально-психологическое значение. Это тоже неплохо – добавит аргументов через СМИ тем западным политикам, которые считают, что уже давно пора прекратить бояться россиян.