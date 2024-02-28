Россия пытается дестабилизировать ситуацию в Европе перед выборами, которые должны состояться вскоре. Страна-агрессор активно проводит операции.
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Атаки России
В своем ежегодном докладе парламенту 28 февраля разведывательные службы Италии сообщили, что страна-агрессор ведет гибридную войну против Италии – с помощью шпионажа, кибератак, дезинформации и использования миграционных потоков. Таким образом Россия хочет повлиять на предстоящие выборы в Европе.
Россия является самым активным игроком в гибридных кампаниях в ущерб Италии и всему Западу,
– отметила разведка в отчете.
Министр кабинета министров Альфредо Мантовано заявил, что последний эпизод российской дезинформации касался протестов фермеров против зеленой и сельскохозяйственной политики ЕС и Италии.
Операции против Европы
- Британская разведка сообщала, кремлевский диктатор хотел подорвать единство Европы через влияние на энергетику. Для этого он сокращал потоки газа в Европу, ограничивая трубопроводный экспорт и изменяя условия оплаты.
- Британский Королевский Объединенный институт оборонных исследований (RUSI) проанализировал деятельность российских шпионов на Западе. Отмечается, что приоритетом для российских шпионов является подготовка к конфликту не только через кражу секретов, но и путем расширения трещин внутри НАТО, подрыва поддержки Украины в Америке и Европе и размывания влияния Запада на Глобальном Юге.
- На Западе все чаще убеждают, что Владимир Путин не остановится на Украине. По мнению многих политиков, России необходимо 2 – 3 года после завершения войны в Украине для восстановления армии, после чего она снова может пойти с войной, однако уже на страны НАТО.