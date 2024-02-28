Россия пытается дестабилизировать ситуацию в Европе перед выборами, которые должны состояться вскоре. Страна-агрессор активно проводит операции.

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Атаки России

В своем ежегодном докладе парламенту 28 февраля разведывательные службы Италии сообщили, что страна-агрессор ведет гибридную войну против Италии – с помощью шпионажа, кибератак, дезинформации и использования миграционных потоков. Таким образом Россия хочет повлиять на предстоящие выборы в Европе.

Россия является самым активным игроком в гибридных кампаниях в ущерб Италии и всему Западу,

– отметила разведка в отчете.

Министр кабинета министров Альфредо Мантовано заявил, что последний эпизод российской дезинформации касался протестов фермеров против зеленой и сельскохозяйственной политики ЕС и Италии.

Операции против Европы