Удары России по украинской энергетической инфраструктуре вызвали массовый дефицит электроэнергии по всей стране. В отчете британской разведки говорится, что Путин использовал энергетическую политику в целом для подрыва международной энергетической безопасности во всем мире.

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Кремлевский диктатор хотел подорвать единство Европы

Через энергетику Россия стремится достичь глобальной экономической выгоды и политического влияния. В Минобороны Британии отмечают, что это означает связь между энергетикой, безопасностью, политическими и военными целями.

Сокращая потоки газа в Европу, ограничивая трубопроводный экспорт и изменяя условия оплаты, Путин стремился подорвать единство всей Европы против незаконной войны, которую ведет Россия,

– говорится в сводке.

По данным разведки, использование Россией энергии как оружия, вероятно, продолжится и в дальнейшем.

Как Россия использует энергетику

Британская разведка отмечает, что Россия использовала эту тактику еще до полномасштабного вторжения. В частности, в феврале 2014 года страна-террористка оккупировала Крым, а в феврале 2015, год спустя, захватила нефтегазовые платформы Украины в Черном море.

В 2021 году "Газпром" сократил поставки газа в Европу, чтобы сократить запасы. После вторжения в Украину 24 февраля 2022 года Россия сразу захватила Чернобыльскую АЭС, а 4 марта – Запорожскую АЭС.

Впоследствии Москва требовала оплаты за газ в рублях, а с мая 2022 года Россия сократила поставки газа по трубопроводу Ямал-Европа. В конце лета 2022 года Россия сократила поставки также по "Северному потоку-1".

В ноябре 2022 года Россия начала обстреливать украинскую инфраструктуру и продолжила удары в январе 2024 года.

Путин сделал свою ставку

Путин надеялся, что ему удастся устроить энергетический кризис в Европе – это было его основной ставкой в 2022 году. Однако активные меры ЕС и увеличение импорта из других стран, снижение потребления и мягкая погода привели к тому, что зима прошла без отключений, а цены резко снизились.

Стало понятно, что все пропагандистские тезисы о "Европа замерзнет" оказались очередным бредом и абсурдом.

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