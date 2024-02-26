Удари Росії по українській енергетичній інфраструктурі викликали масовий дефіцит електроенергії по всій країні. У звіті британської розвідки йдеться, що Путін використав енергетичну політику загалом для підриву міжнародної енергетичної безпеки в усьому світі.

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Кремлівський диктатор хотів підірвати єдність Європи

Через енергетику Росія прагне досягти глобальної економічної вигоди та політичного впливу. У Міноборони Британії зазначають, що це означає зв'язок між енергетикою, безпекою, політичними та військовими цілями.

Скорочуючи потоки газу до Європи, обмежуючи трубопровідний експорт та змінюючи умови оплати, Путін прагнув підірвати єдність усієї Європи проти незаконної війни, яку веде Росія,

– йдеться у зведенні.

За даними розвідки, використання Росією енергії як зброї, ймовірно, продовжиться й надалі.

Як Росія використовує енергетику

Британська розвідка зазначає, що Росія використовувала цю тактику ще до повномасштабного вторгнення. Зокрема у лютому 2014 року країна-терористка окупувала Крим, а у лютому 2015 року, рік потому, захопила нафтогазові платформи України у Чорному морі.

2021 року "Газпром" скоротив постачання газу до Європи, щоб скоротити запаси. Після вторгнення в Україну 24 лютого 2022 року Росія одразу захопила Чорнобильську АЕС, а 4 березня – Запорізьку АЕС.

Згодом Москва вимагала оплати за газ у рублях, а з травня 2022 року Росія скоротила постачання газу трубопроводом Ямал-Європа. Наприкінці літа 2022 року Росія скоротила постачання також по "Північному потоку-1".

У листопаді 2022 року Росія почала обстрілювати українську інфраструктуру та продовжила удари у січні 2024 року.

Путін зробив свою ставку

Путін сподівався, що йому вдасться влаштувати енергетичну кризу в Європі – це було його основною ставкою у 2022 році. Проте активні заходи ЄС та збільшення імпорту з інших країн, зниження споживання та м'яка погода призвели до того, що зима пройшла без відключень, а ціни різко знизилися.

Стало зрозуміло, що усі пропагандистські тези щодо "Європа замерзне" виявилися черговою маячнею та абсурдом.

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